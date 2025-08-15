David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

OH Leuven begon het seizoen met een loodzware reeks tegen Charleroi, Union, Antwerp en nu ook Genk. De balans: amper één punt op twaalf. Toch zag coach David Hubert vrijdagavond meer dan alleen de teleurstelling van een nieuwe nederlaag.

“Het eerste halfuur was voor Genk, we hebben te veel respect getoond”, analyseerde hij. “Nochtans was de eerste kans voor ons, met die bal op de paal van Schrijvers. Maar we hebben in het begin niet genoeg durf getoond.”

Volgens Hubert kwam er nadien wel een reactie. “De weerbaarheid was er vandaag wel. Ik heb een laag er bovenop gezien: die hoge druk, het lef in balbezit… We verdienen veel meer dan nul punten, zeker gezien dat slot van de wedstrijd. We hebben het OHL gezien dat ik wil zien: agressief, aanvallend, met lef.”

De voorbije weken stond alles in het teken van mentaal herstel. “We hebben enorm gehamerd op het benoemen van zaken, op manieren vinden om de koppen bij elkaar te steken. Soms moet je even op de resetknop drukken.”

Traore groeit

Hubert zag ook lichtpunten bij enkele individuen, zoals spits Karim Traoré. “Vorige week was hij zonder bal al heel goed, maar vandaag heeft hij laten zien hoe belangrijk hij kan zijn met zijn intensiteit en pure snelheid.”

Het vertrouwen blijft ondanks de magere puntenoogst intact. “We gaan onszelf wel belonen op een bepaald moment”, besloot Hubert strijdvaardig. “Als we dit blijven brengen, komt het er wel uit.”