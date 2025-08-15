Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

KAA Gent neemt het zaterdagavond op tegen KV Mechelen. Een altijd moeilijk duel voor de Buffalo's, temeer een aantal spelers nog steeds niet klaar zijn voor de strijd. Dat heeft Ivan Leko aangegeven op zijn persconferentie.

"Het was de bedoeling om Kadri vorige week al in de selectie te hebben, maar op de laatste training werd hij geraakt aan zijn enkel", opende Ivan Leko over de nieuwkomers.

"Het zal te vroeg zijn voor een basisplaats, maar we bekijken met de dokter of hij wel al in aanmerking kan komen voor een selectie. Kadri moet daarnaast ook nog voortwerken aan zijn conditie, net als Es-Saoubi."

Van Der Heyden en Paskotsi deden het vorige week achterin meteen goed, maar de twee andere nieuwkomers lijken dus niet meteen inzetbaar en al zeker niet dit weekend.

Ivan Leko gaat vol voor de drie punten in Mechelen

"Een uitwedstrijd in Mechelen is nooit makkelijk. Het publiek zet er zich ook altijd achter, dat weten we. Maar we zijn voorbereid en weten waar hun sterktes en zwaktes liggen. We gaan voor de 3 punten."

De wedstrijd wordt zaterdag om 18u15 gespeeld Achter de Kazerne. Wij zijn ter plaatse en gaan u dus ook van updates tijdens en na de wedstrijd voorzien.