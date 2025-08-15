Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd van Napoli tegen Olympiakos raakte Romelu Lukaku geblesseerd. Ondertussen is er meer nieuws doorgesijpeld over de ernst van de zaak. Iedereen houdt de adem in.

De beelden zullen Rudi Garcia niet bevallen: tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Napoli en Olympiakos op donderdag viel Romelu Lukaku plots neer nadat hij op doel trapte.

En dus is Big Rom plots twijfelachtig voor de start van de competitie. En ook de Rode Duivels zouden wel eens op de helling kunnen komen, want begin september volgen opnieuw twee belangrijke duels met oog op het WK 2026.

🥲 | Romelu Lukaku heeft een blessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd. 🦵🏥



Veel beterschap, Big Rom. 🤞 pic.com/ThufATYhtt — DAZN België (@DAZN_BENL) 14 augustus 2025

Is het een zware of een lichte blessure en betreft het een spierblessure? Ondertussen weet Het Laatste Nieuws al te melden dat het zou gaan om een euvel aan de quadriceps.

Mist Romelu Lukaku de Rode Duivels en competitiestart met Napoli?

Vrijdag en/of zaterdag gaan er extra onderzoeken gebeuren in Italië. Dan kan er mogelijk meer zekerheid gegeven worden over hoe het de komende weken met hem verder moet.

Vorig jaar was Romelu Lukaku een belangrijke factor in het succes van Napoli in de Serie A. Ook dit seizoen wordt op hem gerekend, zeker nu er de samenwerking is met Kevin De Bruyne.