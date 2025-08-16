Bayern München doet het: Vincent Kompany wint zijn tweede prijs als Bayern-coach

Bayern München heeft de Duitse Supercup met 1-2 gewonnen van Stuttgart. Het is de tweede prijs voor Vincent Kompany als coach van Bayern München.

De Duitse Supercup werd zaterdagavond gespeeld. Stuttgart, dat afgelopen seizoen de beker won, nam het thuis op tegen Bayern München, de kampioen van vorig seizoen.

Bayern was uiteraard favoriet en ging ook met die status aan de slag. Harry Kane had slechts 18 minuten nodig om de score te openen. Der Rekordmeister kon rustig verder groeien in de wedstrijd.

Toch begonnen de bezoekers steken te laten vallen. De eerste kansen van Stuttgart gingen niet voorbij Neuer. Luis Diaz, de nieuwe zomeraanwinst van Bayern, werkte de 0-2 binnen, ongeveer een kwartier voor het einde.

Jamie Leweling scoorde in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer, maar toen was het uiteraard al te laat. Vincent Kompany wint op deze manier zijn tweede prijs met Bayern München.

Dat kan tellen, een week voor de competitiestart in Duitsland. Op vrijdag 22 augustus kijken de troepen van Kompany RB Leipzig in de ogen.