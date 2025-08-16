Johan Boskamp duidt duidelijke titelfavoriet aan in Premier League en ook de twee uitdagers

Dit weekend gaat de Premier League opnieuw van start en dat betekent dat de titelstrijd weer helemaal openligt. Analist Johan Boskamp kijkt reikhalzend uit naar de aftrap, maar ziet één ploeg met een lichte voorsprong op de rest.

Volgens Boskamp is Liverpool de ploeg om in de gaten te houden. “Op de transfermarkt kijken ze niet op een eurootje meer of minder en met Arne Slot hebben ze natuurlijk een topcoach", zegt hij in HBvL. De grote vraag is wel of het elftal dezelfde honger kan tonen als in zijn eerste seizoen onder de Nederlander. “Na een titel valt er toch altijd een beetje druk weg.” De verloren Community Shield tegen Crystal Palace was alvast een bittere pil voor de coach.

Als belangrijkste uitdagers noemt Boskamp Chelsea en Manchester City. “Chelsea speelt op een wolk sinds ze dat WK voor clubs hebben gewonnen,” klinkt het. “En Man City natuurlijk. Zeker als ze Cole Palmer terughalen van bij Chelsea.” Daarmee verwacht hij dat de top drie snel vorm zal krijgen.

Zijn favoriete Engelse club, Manchester United, wacht volgens Boskamp nog op cruciale stappen. “Met Sesko hebben ze hun nieuwe spits, maar voor Donnarumma krijgen ze concurrentie van Man City. Daar gaan de tabloids een vette kluif aan hebben.” United moet volgens hem nog wat extra kwaliteit binnenhalen om écht mee te doen.

Transfergekte beu

Boskamp is die transfergekte intussen grondig beu. “Je had Jashari bij Club, je zit met Isak bij Newcastle en nu krijg je weer al dat gezeik rond Donnarumma. Ik zal blij zijn als de transferperiode voorbij is en clubs eindelijk weten waar ze aan toe zijn,” zucht hij.

Ook in België kan de transferonzekerheid zwaar wegen. “Komt er nog wel een goed bod voor spelers als Tolu en Dolberg? Dat soort onzekere dossiers kunnen zwaar wegen op clubs", besluit Boskamp. Voor hem kan de deadline van de mercato niet snel genoeg komen.