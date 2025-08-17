Hij werd nog genoemd bij Anderlecht: onverwachte wending voor Adnan Januzaj

Adnan Januzaj leek vast te zitten in Sevilla. Maar de Andalusische club heeft beperkte middelen tot zijn beschikking, wat de situatie lijkt te hebben veranderd.

Adnan Januzaj (30 jaar) leek geen toekomst meer te hebben bij FC Sevilla. De voormalige vleugelspeler van Real Sociedad en Manchester United speelde slechts 17 wedstrijden voor de Andalusiërs, en een vertrek deze zomer leek aanstaande.

Onvermijdelijk stuurde de geruchtenmolen Januzaj deze zomer naar... zijn opleidingsclub, RSC Anderlecht. Olivier Renard weigerde echter commentaar te geven op dit gerucht, terwijl hij benadrukte dat de meeste namen die circuleerden niet klopten.

Zal Januzaj in Sevilla blijven?

RSCA lijkt in ieder geval niet langer op zoek naar offensieve versterking op de positie van Adnan Januzaj, die bovendien een aanzienlijk salaris zou kunnen eisen voor wisselend succes. Maar de situatie van de speler lijkt ook veranderd te zijn.

Volgens het Spaanse medium El Chiringuito zou Adnan Januzaj deze zomer in Sevilla kunnen blijven. Dit is de voorkeur van de speler, die een akkoord zou hebben bereikt met FC Sevilla om zijn salaris te verlagen. De Andalusische club heeft namelijk niet veel financiële middelen.

Voor Sevilla is dit goed nieuws, omdat terwijl de hervatting van de Liga gepland staat voor dit weekend, de Andalusiërs momenteel nog geen enkele betalende transfer hebben weten af te ronden, en zich tot nu toe hebben moeten beperken tot gratis aanwinsten zoals Alfon Gonzalez en Gabriel Suaso. Het belooft een lang seizoen te worden.