Nottingham Forest haalt stevig uit: Matz Sels zag zijn club zaterdag 60 miljoen euro uitgeven

Nottingham Forest heeft vlak voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen stevig toegeslagen op de transfermarkt. De club presenteerde zaterdag twee opvallende versterkingen: James McAtee en Omari Hutchinson.

McAtee komt over van Manchester City. De 22-jarige middenvelder gold bij Pep Guardiola al als een talent en verzamelde vorig seizoen vijftien Premier League-optredens. Voor zijn komst betaalt Forest naar verluidt zo’n 25,5 miljoen euro.

De grootste investering werd echter gedaan voor Omari Hutchinson. De 21-jarige Engelsman, vorig seizoen actief bij Ipswich Town, kost Forest naar schatting 43,4 miljoen euro. Hutchinson kan zowel op de flank als op het middenveld spelen.

De buitenspeler stond vorig jaar nog kort op de radar van Feyenoord en Ajax, maar kiest nu dus voor een avontuur bij Forest. Voor de club is het een signaal dat ze zich ook in de subtop van de Premier League nadrukkelijk willen vestigen.

Lewis en Luis op komst?

Volgens Engelse media stopt het daar niet. Forest heeft zijn zinnen gezet op Rico Lewis, die zaterdag nog in de basis stond bij Manchester City en de assist gaf op Erling Haaland tegen Wolverhampton. Beide clubs onderhandelen al over de prijs.

Ook Douglas Luiz wordt genoemd als mogelijke versterking. De middenvelder kende een tegenvallend eerste jaar bij Juventus en zou openstaan voor een terugkeer naar Engeland. Voor Forest zou het de kers op de taart betekenen van een ambitieuze transferzomer.