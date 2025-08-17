"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

De mogelijke transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli was wekenlang voorpaginanieuws in Italië. Kat Kerkhofs en Dries Mertens waarschuwden de Rode Duivel vooraleer hij naar Italië afzakte.

De mogelijke komst van Kevin De Bruyne naar SSC Napoli zorgde voor heel wat speculatie en enthousiasme, zowel in Italië als in België.

Kat Kerkhofs, echtgenote van Dries Mertens en jarenlang vertrouwd met het leven in Napels, gaf in Het Belang van Limburg een inkijk in de realiteit die De Bruyne te wachten zou staan. Haar boodschap was duidelijk: Napels is geen Manchester.

Kevin De Bruyne kreeg duidelijke waarschuwing voor zijn komst naar Napels

“Kevin is Manchester gewend – Engeland is het beste land om een voetbalvedette te zijn, daar laten ze je nog met rust,” aldus Kerkhofs in de kerk.

“In Napels zijn ze compleet gek. Ze pakken je hand, je arm, je been, je hoofd, een filmpje voor de ma, een foto voor de pa, een handtekening voor de nicht.” De vergelijking tussen de Britse discretie en de Napolitaanse uitbundigheid kan niet groter zijn.

De waarschuwing aan De Bruyne was dan ook niet vrijblijvend. Kerkhofs en Mertens wilden hem voorbereiden op de cultuurshock die Napels met zich meebrengt. “Soit, we hebben hem gewaarschuwd. En zelfs dan: la vita blijft er molto dolce.”