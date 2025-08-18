Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

Ivan Leko pakt bij KAA Gent uit met een strenge boetelijst. Te laat komen of regels negeren kost spelers dit seizoen fors meer, met bedragen die snel oplopen tot 1.000 euro.

Ivan Leko kwam deze zomer aan bij KAA Gent als nieuwe hoofdtrainer. De coach staat erom bekend dat hij rechtvaardig streng kan zijn. Bij Standard zorgde hij in ieder geval voor meer discipline in de ploeg.

Bij de Buffalo's probeert hij hetzelfde te doen. Een nieuwe systeem omtrent de boetes moet daarbij helpen. Een insider vertelde bij de voetbalpodcast van Het Laatste Nieuws dat Leko het dit seizoen anders aanpakt dan zijn voorgangers.

Leko pakt het strenger aan

Als een speler te laat op training komt: 200 euro in de pot. Kleding achterlaten op het veld komt neer op 50 euro. Wie te laat komt op een wedstrijddag zal daarvoor maar liefst 1.000 euro moeten betalen.

Een speler die zijn GPS vergeet aan te doen is 200 euro kwijt en als iemand zijn kat stuurt naar een evenement moet die 500 euro ophoesten. Dat staat allemaal op de 'Buffalo Bad Behaviour Bill'. Zo wordt de boetelijst genoemd.

Dat is allemaal meer dan vorig seizoen. Toen moest een laatkomer op training slechts 50 euro betalen. Dit seizoen worden die bedragen ook nog eens verdubbeld, als een speler dezelfde fout maakt op één maand tijd.