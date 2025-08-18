KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem
KAA Gent wil Helio Varela van de hand doen. De 23-jarige winger kreeg een opmerkelijk aanbod uit Rusland, al kan de politieke situatie een deal bemoeilijken.

KAA Gent eindigde het vorige seizoen op een slechte manier. Logischerwijs werden er al heel wat veranderingen doorgevoerd bij de club en in de kern.

Een aantal spelers moesten al vertrekken, maar de club is nog niet klaar. Volgens transferexpert Sacha Tavolier zijn de Buffalo's een oplosing gaan zoeken voor Helio Varela.

De 23-jarige flankaanvaller heeft al een opmerkelijke aanbieding gekregen. Hij zou namelijk naar FK Akron Togliatti kunnen trekken, een Russische club.

Alleen zorgt de huidige situatie van Rusland ervoor dat er wat moeilijkheden zijn bij het afronden van een deal. Dit zou dus een struikelblok kunnen vormen.

KAA Gent kocht Varela in augustus 2024 voor 3,12 miljoen euro van het Portugese Portimonense. In 18 wedstrijden kon hij twee keer scoren en één assist geven.

