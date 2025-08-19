4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

Zulte Waregem is het seizoen in eerste klasse begonnen met 4 op 12. Dat is niet meteen veel, maar gezien het moeilijke programma is het zeker ook niet onder de verwachtingen. En dus is de vraag: hoe loopt het seizoen verder.

92 minuten lang was de defensieve organisatie van Zulte Waregem amper tot niet in verlegenheid gebracht door een niet eens zo sterk Club Brugge.

Pijnlijke late nederlaag tegen Club Brugge

Uiteindelijk werd alsnog met 0-1 verloren van blauw-zwart en zo werd er niet voor de tweede keer op rij gestunt na een eerdere zege tegen Anderlecht.

“De wedstrijd duurde twee minuten te lang voor ons, dit is zo spijtig”, sakkerde Laurent Lemoine kort na het laatste fluitsignaal van ref Boterberg. "Er zat zeker een gelijkspel in, maar het heeft niet mogen zijn."

Zulte Waregem zal tegen STVV meer het spel moeten maken

Coach Sven Vandenbroeck was al bij al fier op zijn team na een héél lastig tweeluik tegen Anderlecht en Club Brugge. Al beseft hij ook meteen dat het de komende weken anders zal worden voor de promovendus tegen een ander soort type teams.

"Tegen Anderlecht en Club Brugge is het misschien soms 'makkelijker' om te spelen, omdat je de boel gesloten kan proberen houden. Ik denk dat we tegen STVV meer het spel zullen moeten gaan maken."

Volg Zulte Waregem - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (23/08).

