'STVV wil shoppen bij ... Standard'

Standard heeft deze zomer enorm veel spelers aangetrokken en moet dus nog wat inkrimpen. Léandre Kuavita zou daar het slachtoffer van kunnen worden na een goed vorig seizoen. STVV ligt alvast op de loer.

Léandre Kuavita (21 jaar) is vorig seizoen een belangrijke basisspeler geworden bij Standard, waar hij 42 wedstrijden speelde in alle competities (2 doelpunten, 3 assists) en zijn opmerkelijke veelzijdigheid benutte (hij kan op alle posities op het middenveld en op de linkerflank spelen).

Maar Kuavita is dit keer het slachtoffer geworden van de felle concurrentie die Marc Wilmots heeft geïnstalleerd binnen de kern van stamnummer 16 na een hyperactieve transferperiode. Overal nuttig, maar nergens uitstekend, is het product van de Luikse jeugdopleiding nu een invaller geworden en is slechts twee keer ingebracht in de eerste vier wedstrijden.

Kuavita van Standard naar Sint-Truiden?

Een vertrek staat dus op de agenda: het was al enige tijd bekend dat Léandre Kuavita toestemming had gekregen om te vertrekken. Nu is bekend dat er interesse is van een club in zijn geval: volgens informatie van Sacha Tavolieri zou het gaan om Sint-Truiden.

De club uit Stayen heeft dringend Belgen nodig om zijn kern samen te stellen en heeft zich dus gemeld bij Standard voor een uitleenbeurt voor het komende seizoen. Maar de Luikse club hoopt zijn speler te verkopen, die op anderhalf miljoen euro wordt geschat op Transfermarkt.

Kuavita kreeg zijn opleiding in Verviers, Eupen en vervolgens bij Standard vanaf zijn 15e. Daarna ging hij aan de slag bij de jeugd van Rouches, met uitzondering van een 6 maanden durende uitleenperiode aan Genoa in 2023. Na een seizoen bij de U21 van SL 16 in de Challenger Pro League, maakte hij vorig seizoen deel uit van het A-team.