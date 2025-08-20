Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku
Romelu Lukaku zal niet geopereerd worden, maar zal wel nog steeds meerdere maanden competitie missen. Napoli kijkt naar de transfermarkt om een vervanger te vinden.

Romelu Lukaku beleeft een vreselijke seizoensstart. Na een blessure opgelopen te hebben tegen Olympiakos in een oefenwedstrijd, zal de Rode Duivel lang moeten wachten voor hij weer op het veld kan staan. Zijn afwezigheid wordt geschat op drie tot vier maanden.

Volgens Sky Sport Italia zal hij geen operatie moeten ondergan, wat eerst wel gedacht werd. Het zou niets veranderen aan de duur van zijn herstel. Lukaku zal naar verwachting dit kalenderjaar niet meer in actie komen. Een harde klap voor zowel Napoli als de Rode Duivels.

De Italiaanse club heeft ervoor gekozen om hem niet op te nemen in de Europese lijst. Napoli speurt nu de transfermarkt af om een vervanger te halen. De naam van Tolu Arokodare, topschutter van de Jupiler Pro League vorig seizoen, wordt genoemd als mogelijke optie.

Op Instagram probeerde de Belgische aanvaller positief te blijven. "Dankzij God voel ik me nog steeds goed en blijf ik positief. Tot snel. Rom", schreef hij onder meer.

Rudi Garcia moet zijn aanval heruitvinden. Zonder zijn nummer één zal hij moeten vertrouwen op Loïs Openda of een ander systeem overwegen.

