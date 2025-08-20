John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Donderdagavond moet KRC Genk vol aan de bak in de play-offs voor de Europa League. De troepen van coach Thorsten Fink spelen op bezoek bij het Poolse Lech Poznan.

John van den Brom was in 2020 en 2021 aan de slag als trainer bij KRC Genk. Hij pakte met de club de Croky Cup. Daarna was hij ook coach bij Poznan, met wie de Nederlander de kwartfinales van de Conference League bereikte.

Mooi voetbal

“Maar het mooiste voetbal speelden we met Racing Genk”, stelt Van den Brom resoluut in Het Belang van Limburg. “Jongens, hadden we een ploeg met lekkere voetballers. Alleen jammer dat we die beker in volle pandemie pakten voor lege tribunes.”

Lees ook... Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

KRC Genk blijft net als toen aantrekkelijk voetbal brengen, al is dat niet het belangrijkste. “Alleen moet je natuurlijk tijdig resultaten neerzetten. Anders glijd je af en tast dat na een tijd ook het spel aan. Zo is het voor mij afgelopen.”

Opletten voor Ishak

Van den Brom waarschuwt de Limburgers vooral voor Mikael Ishak, de Zweedse spits die al vijf jaar aan de slag is en dit jaar negen goals scoorde in evenveel wedstrijden. Hij scoort de helft van de Poolse goals.

“Ishak is een echte killer”, gaat Van den Brom verder. “Hij is ongelooflijk straf in het positie kiezen, staat voor doel altijd precies waar de bal komt. En blijft dan altijd kalm, een afwerker pur sang.”

Van den Brom is onder de indruk van de fysieke prestaties van zijn ex-speler. “Hij is inmiddels 32 en sukkelde in mijn periode met blessures. Blijkbaar is hij nu weer topfit”, besluit de Nederlander.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lech Poznan - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (21/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lech Poznan
John van den Brom

Meer nieuws

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
1
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

14:33
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
2
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

11:40
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
18
Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

20:00
1
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
3
"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

09:30
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
3
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
3
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
1
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
5
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
3
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
4
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
6
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
2
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
8
Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

17:20
1
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
2
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
2
'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

21:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
FC Midtjylland FC Midtjylland 21/08 KuPS KuPS
Malmö FF Malmö FF 21/08 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 21/08 AEK Larnaca AEK Larnaca
Shkendija 79 Shkendija 79 21/08 Ludogorets Ludogorets
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21/08 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Panathinaikos Panathinaikos 21/08 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 21/08 Utrecht Utrecht
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21/08 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 21/08 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 21/08 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 21/08 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 21/08 Braga Braga

Nieuwste reacties

mr Z mr Z over 'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen Hajduk Hajduk over 'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League threnody threnody over 'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League' Vital Verheyen Vital Verheyen over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 JaKu JaKu over Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is cartman_96 cartman_96 over Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved