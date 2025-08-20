John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

Donderdagavond moet KRC Genk vol aan de bak in de play-offs voor de Europa League. De troepen van coach Thorsten Fink spelen op bezoek bij het Poolse Lech Poznan.

John van den Brom was in 2020 en 2021 aan de slag als trainer bij KRC Genk. Hij pakte met de club de Croky Cup. Daarna was hij ook coach bij Poznan, met wie de Nederlander de kwartfinales van de Conference League bereikte.

Mooi voetbal

“Maar het mooiste voetbal speelden we met Racing Genk”, stelt Van den Brom resoluut in Het Belang van Limburg. “Jongens, hadden we een ploeg met lekkere voetballers. Alleen jammer dat we die beker in volle pandemie pakten voor lege tribunes.”



KRC Genk blijft net als toen aantrekkelijk voetbal brengen, al is dat niet het belangrijkste. “Alleen moet je natuurlijk tijdig resultaten neerzetten. Anders glijd je af en tast dat na een tijd ook het spel aan. Zo is het voor mij afgelopen.”

Opletten voor Ishak

Van den Brom waarschuwt de Limburgers vooral voor Mikael Ishak, de Zweedse spits die al vijf jaar aan de slag is en dit jaar negen goals scoorde in evenveel wedstrijden. Hij scoort de helft van de Poolse goals.

“Ishak is een echte killer”, gaat Van den Brom verder. “Hij is ongelooflijk straf in het positie kiezen, staat voor doel altijd precies waar de bal komt. En blijft dan altijd kalm, een afwerker pur sang.”

Van den Brom is onder de indruk van de fysieke prestaties van zijn ex-speler. “Hij is inmiddels 32 en sukkelde in mijn periode met blessures. Blijkbaar is hij nu weer topfit”, besluit de Nederlander.