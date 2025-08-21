Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

Leandro Trossard dacht zijn verhaal bij Arsenal te verlengen, maar de interesse van de Gunners in Eberechi Eze zou de zaken kunnen veranderen.

De zomer was lang voor Leandro Trossard. Tussen vertrekgeruchten naar Turkije en benaderingen uit Saoedi-Arabië circuleerde de naam van de Belgische winger overal.

The Athletic onthulde onlangs dat het bestuur van de Gunners en zijn makelaar spraken over een contractverlenging. Trossard's huidige contract loopt af in 2026, maar er zou een aanbod zijn gedaan tot 2027.

Slecht nieuws voor Trossard?

Een ander dossier zou alles kunnen veranderen. Arsenal zou maar liefst 70 miljoen euro willen neertellen voor Eberechi Eze. De aanvallende middenvelder van Crystal Palace leek naar Tottenham te gaan, maar nu kan er een verrassende wending volgen.

Het idee van de Gunners? Snel reageren op de blessure van Kai Havertz en een onmiddellijke oplossing vinden. Maar als Eze aankomt in het Emirates Stadium, zou de speeltijd van Trossard direct worden beïnvloed.

Voor de Rode Duivel is de transferperiode misschien nog niet voorbij. De situatie blijft delicaat voor Trossard, en alleen het bestuur van Arsenal heeft het antwoord.

