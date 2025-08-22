Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku
Napoli-coach Antonio Conte heeft vrijdag op een persconferentie gereageerd op de blessure van Romelu Lukaku. De Belgische spits staat volgens medische rapporten maandenlang aan de kant met een spierscheur in het linkerdijbeen.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe Serie A-seizoen liep Lukaku de blessure op in een oefenwedstrijd tegen Olympiakos. Rond het halfuur greep hij naar zijn linkerbeen en verliet het veld al mankend.

Geen operatie

De diagnose, bevestigd door Napoli, betreft een ernstige scheur in de rectus femoris. Een operatie blijkt niet nodig, maar een langdurige revalidatie is onvermijdelijk. Napoli start het seizoen dan ook zonder zijn topschutter van vorig jaar.

Conte erkent de ernst van de situatie, maar blijft strijdvaardig. “Het is zeker een ernstige blessure voor een speler die vorig seizoen beslissend was,” verklaarde hij tijdens het persmoment voor de openingswedstrijd tegen Sassuolo.

Oplossingen

De coach van de Italiaanse landskampioen benadrukte dat het team zich moet aanpassen. “We weten heel goed dat dit kan gebeuren. Soms lijkt het in duigen te vallen, maar ook vorig jaar heeft mijn ploeg laten zien dat het alles aankan. We zoeken geen excuses, wel oplossingen,” aldus Conte.

Hoewel de transfermarkt opties biedt, Genk-spits Tolu Arokodare wordt genoemd, wilde Conte niet ingaan op geruchten. “Ik moet het beste halen uit de spelers die ik ter beschikking heb. Laten we ons concentreren op wat we hebben,” voegde hij toe.

Napoli beschikt naast Lukaku over Kevin De Bruyne en Noa Lang, maar mist met het uitvallen van de Belgische spits een cruciale schakel in de aanval. Conte blijft echter optimistisch: “We verliezen een belangrijke speler, maar zijn wel nog altijd de kampioen met de Scudetto op ons shirt. Het is onvermijdelijk dat we nog steeds favoriet zijn.”

