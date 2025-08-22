Bertaccini spreekt over Engelse interesse én doet uitspraak die hem héél populair zal maken bij de fans van Anderlecht

Adriano Bertaccini is één van de zomeraanwinst van RSC Anderlecht. De aanvaller twijfelde geen moment toen de Belgische recordkampioen kwam aankloppen.

De transfer van Adriano Bertaccini naar RSC Anderlecht hing al sinds eind vorig seizoen in de lucht. Het duurde echter tot één augustus vooraleer de Italobelg effectief een speler van paars-wit was.

Olivier Renard moest niet alleen de nodige fondsen bijeen sprokkelen. Ook de onderhandelingen met STVV sleepten langer dan verwacht aan. Uiteindelijk betaalde Anderlecht vijf miljoen euro aan De Kanaries.

Engelse interesse

In de laatste dagen voor de transfer was er overigens concrete Engelse interesse. Southampton FC, Conventry City en Norwich City waren in de markt voor de 25-jarige goaltjesdief.

"Drie dagen voor ik mijn contract tekende bij Anderlecht kreeg ik zelf een telefoontje van een Engelse club", aldus Bertaccini. "Ze wilden een afspraak maken om met me te praten."

Als Belg wil je voor Anderlecht voetballen. Zo'n aanbieding weigeren is simpelweg onmogelijk

"Ik heb meteen geweigerd", besluit de aanvaller. "Als Belg wil je voor Anderlecht voetballen. Zo'n aanbieding weigeren is simpelweg onmogelijk."