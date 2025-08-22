'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

De Turkse topclub Besiktas heeft volgens transferjournalist Fabrizio Romano een eerste stap gezet richting een mogelijke transfer van Wout Faes. De verdediger van Leicester City staat op de shortlist van de club voor versterking in het centrum van de defensie.

Besiktas is actief op zoek naar een centrale verdediger om het team te versterken voor het komende seizoen. Volgens een bericht van Fabrizio Romano op X (voorheen Twitter) heeft de club een formele toenadering gezocht tot Faes.

Vaste waarde

De club overweegt meerdere opties, waaronder ook Danilho Doekhi. De interesse in Faes komt niet onverwacht. Sinds zijn overstap naar Leicester City in 2022 heeft hij zich ontwikkeld tot een vaste waarde in de verdediging.

Ondanks de degradatie van Leicester uit de Premier League blijft Faes een gewilde speler op de internationale markt. Besiktas wil snel schakelen om concurrentie voor te zijn. De club mikt op een snelle afronding van de onderhandelingen, mocht Leicester bereid zijn mee te werken aan een transfer.

Uitgefloten

Faes heeft een transfer wellicht ook nodig als hij nog kans wil maken op het WK met de Rode Duivels. Bij Leicester werd hij een kleine twee weken geleden nog uitgefloten, terwijl hij later wel de winning goal scoorde.

Een vertrek van Faes zou een aderlating betekenen voor Leicester City, dat momenteel bouwt aan een team dat moet terugkeren naar de Premier League. De club zal bij een vertrek van Faes genoodzaakt zijn snel een vervanger aan te trekken.