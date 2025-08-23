Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

Anderlecht staat voor een cruciale week. Volgende week moet Besnik Hasi met zijn ploeg een ticket voor de Conference League afdwingen tegen AEK Athene, anders komt hij onder druk te staan

"Als het fout loopt, moet je al bijna de titel of beker winnen om dit nog goed te maken. Union en waarschijnlijk ook Club Brugge gaan weer miljoenen binnenkrijgen via de Champions League, Genk heeft de Europa League... en zij zouden dan niet eens Europees spelen? Dat is toch pijnlijk. Dan zien ze de concurrentie weer uitlopen", waarschuwt analist Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Van der Elst wijst ook op Hasi’s ongelukkige uitspraak dat doorgaan tegen AEK een stunt zou zijn. “Als je eruit gaat tegen Häcken en dan zelfs geen Europees voetbal zou halen, kan je maar moeilijk zeggen dat je als coach sterker in je schoenen staat. Hij heeft wat ongelukkige uitspraken gedaan over AEK, dat maar een doodgewone ploeg bleek.”



Andere speelstijl

Volgens Van der Elst heeft de ploeg van Hasi een duidelijke nieuwe speelstijl. “Dat heeft nog wat tijd nodig - er gaan nog transfers gebeuren. Maar dit is zowat de moderne manier geworden, hé. Meer energie, meer druk vooruit, meer hoge recuperaties waardoor je sneller bij de goal bent. Genk deed bij Poznan net hetzelfde.”

Hij ziet ook waarom Hasi deze aanpak kiest. “Ik denk dat Anderlecht wel eens iets anders moést proberen. Vorig jaar verloren ze in de play-offs thuis van Club en niemand leek nog ontgoocheld. Anderlecht moest dat doorbreken. Hasi vindt dat je dat best doet met meer intensiteit en agressie.”

Van der Elst benadrukt dat Anderlecht in balbezit ook de eigen identiteit moet behouden. “Hij moet wel zien dat Anderlecht in balbezit ook nog Anderlecht blijft, dat het niet steeds meteen diep spelen wordt. Nu, daar hebben ze wel de kwaliteit nog voor.”