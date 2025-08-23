'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

KAA Gent is in gesprek over een mogelijke transfer van verdediger Ismaël Kandouss. De 27-jarige international van Marokko staat in de belangstelling van het Marokkaanse Renaissance de Berkane.

Volgens bronnen dicht bij het dossier is Renaissance de Berkane dicht bij een akkoord met KAA Gent over de overgang van Kandouss.

De centrale verdediger, die sinds juli 2023 onder contract staat bij Gent tot medio 2027, past niet langer in de plannen van de club, zo maakte Ivan Leko onlangs ook duidelijk.

Transfersom onderhandelen

Kandouss keerde recent terug van een uitleenbeurt aan het Saudische Al-Orobah, waar hij het afgelopen seizoen actief was. Gent zou een transfersom van circa 1,5 miljoen euro hebben vastgelegd, maar Berkane probeert deze naar verluidt te heronderhandelen om de deal nog voor het einde van de zomerse transferperiode af te ronden aan een betere prijs.

Kandouss, geboren in Lille en opgeleid in diverse Franse jeugdopleidingen, maakte in 2019 de overstap naar Union Saint-Gilloise. Daar speelde hij 145 wedstrijden en droeg hij bij aan de promotie naar de Jupiler Pro League.

Nationale ploeg

Zijn overstap naar Gent in 2023 volgde op een transfersom van 1,75 miljoen euro plus bonussen. Met een lengte van 1,92 meter en een voorkeur voor de centrale positie in de verdediging, brengt Kandouss fysieke sterkte en internationale ervaring. Hij speelde in juni 2023 zijn eerste interland voor Marokko.