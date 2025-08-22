Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo
Foto: © photonews

Ismaël Kandouss zit op een zijspoor en moet KAA Gent verlaten. De Marokkaanse centrale verdediger, die vorig seizoen al uitgeleend was, heeft Ivan Leko niet overtuigd.

Ivan Leko klaagde aan het begin van de transferperiode over het gebrek aan versterkingen. Het bestuur antwoordde door verschillende nieuwe spelers te halen.

Aan het einde van de voorbereiding vond de voormalige Standard-coach dat zijn kern niet breed genoeg was. Toch zette hij sommige spelers aan de kant die hem niet hadden overtuigd, zoals Hélio Varela.

De winger uit Kaapverdië is niet de enige in deze situatie. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Ivan Leko ook besloten om een andere Buffalo niet meer te gebruiken: Ismaël Kandouss.

Ismaël Kandouss moet een nieuwe uitdaging vinden

De voormalige verdediger van Union Saint-Gilloise, die in de zomer van 2023 voor iets minder dan twee miljoen euro bij Gent aankwam, werd vorig seizoen uitgeleend aan Al-Orobah in Saoedi-Arabië, ondanks de interesse van Standard.

Terug in Gent maakt de 27-jarige Marokkaanse centrale verdediger geen deel uit van de plannen van Ivan Leko. Gent probeert hem dus te laten gaan om de loonmassa te verminderen en mogelijk één of twee transfers voor het einde van de transferperiode te realiseren.

