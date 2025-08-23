Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge heeft (voorlopig) een mooi sprongetje gemaakt in het klassement. Het won op bezoek bij Standard met overtuigende cijfers (0-3) en heeft zo 7 op 15 in de stand. Hannes Van Der Bruggen was dan ook een gelukkige speler achteraf.

Cercle Brugge had het in de openingsminuten niet onder de markt tegen de Rouches. Al snel kwamen ze echter beter in de wedstrijd en op het kwartier kwamen ze al op voorsprong.

Hannes Van Der Bruggen tevreden met overwinning van De Vereniging

Op die manier zat De Vereniging meteen in een zetel. Dat zag ook Hannes Van Der Bruggen, die na de wedstrijd een gelukkige speler was in zijn bewoordingen tegenover Sporza.

Lees ook... Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

"We begonnen niet supergoed, maar na drie minuten kwamen we al in ons spel. We hebben het goed gedaan en speelden steeds op hun helft. 0-3 op Standard is wel lekker, natuurlijk. De perceptie na 0 op 6 tegen Club en Anderlecht was in ons nadeel, maar in beide wedstrijden konden we eigenlijk punten pakken."

Het vuur is aanwezig bij de spitsen van Cercle Brugge

"Nu bouwen we voort op dat elan. De trainer heeft er wel voor gezorgd dat er meer rust is aan de bal. Hij heeft een nieuw laagje over ons spel gegoten. En we hebben heel wat talent voorin lopen. Die moeten nog wat geslepen worden, maar het vuur is aanwezig."

"Dat is alleen maar goed voor de ploeg. We zijn alvast de goede weg ingeslagen en we zijn ons goed aan het ontwikkelen. Het is momenteel leuk om deel te zijn van dit team."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Cercle Brugge
Hannes Van der Bruggen

Meer nieuws

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

20:12
Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

20:30
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
1
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

21:58
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
1
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
1
'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

19:30
🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

20:03
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
1
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
🎥 Celine Dept duikt nu ook op bij ... Manchester City

🎥 Celine Dept duikt nu ook op bij ... Manchester City

22:15
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
3
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

17:00
Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

16:45
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
45
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
2
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
1
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
3
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
1
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2
Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

12:30
📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

13:00
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

12:00
4
Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

11:30
5
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Fan1880 Fan1880 over KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht" Impala Impala over Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda Jef Blaaskop Jef Blaaskop over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Zulte Waregem - STVV: 0-2 Vital Verheyen Vital Verheyen over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN 1872 1872 over 'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers' Don Doumbia Don Doumbia over Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren stefje stefje over Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko doet boekje open over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk" roeienongt roeienongt over Steven Defour verrast met openlijke sollicitatie bij ex-club: "Met Standard voor de titel spelen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved