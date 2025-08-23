Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Cercle Brugge heeft (voorlopig) een mooi sprongetje gemaakt in het klassement. Het won op bezoek bij Standard met overtuigende cijfers (0-3) en heeft zo 7 op 15 in de stand. Hannes Van Der Bruggen was dan ook een gelukkige speler achteraf.

Cercle Brugge had het in de openingsminuten niet onder de markt tegen de Rouches. Al snel kwamen ze echter beter in de wedstrijd en op het kwartier kwamen ze al op voorsprong.

Hannes Van Der Bruggen tevreden met overwinning van De Vereniging

Op die manier zat De Vereniging meteen in een zetel. Dat zag ook Hannes Van Der Bruggen, die na de wedstrijd een gelukkige speler was in zijn bewoordingen tegenover Sporza.



"We begonnen niet supergoed, maar na drie minuten kwamen we al in ons spel. We hebben het goed gedaan en speelden steeds op hun helft. 0-3 op Standard is wel lekker, natuurlijk. De perceptie na 0 op 6 tegen Club en Anderlecht was in ons nadeel, maar in beide wedstrijden konden we eigenlijk punten pakken."

Het vuur is aanwezig bij de spitsen van Cercle Brugge

"Nu bouwen we voort op dat elan. De trainer heeft er wel voor gezorgd dat er meer rust is aan de bal. Hij heeft een nieuw laagje over ons spel gegoten. En we hebben heel wat talent voorin lopen. Die moeten nog wat geslepen worden, maar het vuur is aanwezig."

"Dat is alleen maar goed voor de ploeg. We zijn alvast de goede weg ingeslagen en we zijn ons goed aan het ontwikkelen. Het is momenteel leuk om deel te zijn van dit team."