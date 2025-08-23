Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

RSC Anderlecht hield vandaag een open training. Daarvoor daagden enorm veel supporters van paarswit op.

Normaal speelde RSC Anderlecht dit weekend in de Jupiler Pro League tegen KAA Gent. Die wedstrijd werd echter uitgesteld om paarswit de kans te geven zich ten volle te focussen op de Europese wedstrijd van volgende week.

Conference League

Anderlecht speelt donderdag op bezoek bij AEK Athene. Mits een overwinning plaatsen de troepen van Besnik Hasi zich voor de poulefase van de Conference League. Deze week werd 1-1 gelijkgespeeld tegen de Grieken in het eigen Lotto Park.

Vandaag werd daarom een open training gehouden voor de fans. Onze man ter plaatse zag dat meer dan 1.500 supporters van paarswit opdaagden, waardoor het een mooi succes werd. Al was er ook minder goed nieuws.

Afwezigen

Thorgan Hazard kwam enkel het publiek groeten, hij deed niet mee met de training. Dat was ook het geval met Leoni en Simic. Foket, Ashimeru en Flips waren niet gevraagd om deel te nemen aan de training.

Het is afwachten of dit wedstrijdvrije weekend Anderlecht goed uitkomt richting Athene. Paarswit speelde een heel dominante partij tegen de Grieken, maar vergat het verhaal in eigen huis af te maken door een tweede of zelfs derde goal te scoren.