'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

RSC Anderlecht zal het in de heenwedstrijd van de Europese play-offs tegen AEK Athene moeten stellen zonder Jan-Carlo Simic. De Servische verdediger trainde dinsdag nog individueel en is niet inzetbaar voor het duel in het Lotto Park.

Na een vrije dag op maandag hervatte de selectie van Anderlecht dinsdag de voorbereiding op het cruciale duel tegen AEK Athene. Tijdens deze sessie trainde Jan-Carlo Simic apart van de groep, wat bevestigt dat hij nog niet volledig hersteld is van zijn fysieke ongemakken.

Hey en Kana

De medische staf acht hem niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie, zo meldt Het Laatste Nieuws vandaag in zijn berichtgeving. Door de afwezigheid van Simic zal coach Besnik Hasi opnieuw een beroep doen op het centrale duo Lucas Hey en Marco Kana.



Lees ook... Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Dit tweetal vormde ook in eerdere wedstrijden de defensieve ruggengraat van paars-wit en krijgt nu opnieuw het vertrouwen in een wedstrijd met grote inzet: kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League.

Simic kende een wisselvallig seizoen bij Anderlecht. Hoewel hij in meerdere wedstrijden zijn potentieel toonde, werd zijn consistentie meermaals in vraag gesteld. Zijn afwezigheid tegen AEK komt op een moment waarop stabiliteit in de defensie van groot belang is.

Fit voor terugmatch

Volgens Het Laatste Nieuws bestaat de mogelijkheid dat Simic tijdig fit geraakt voor de returnwedstrijd in Athene, die een week later plaatsvindt. De medische staf zal zijn herstel nauwgezet opvolgen en evalueren of hij opnieuw kan aansluiten bij de groepstrainingen in de komende dagen.

Voor Anderlecht betekent de afwezigheid van Simic een aderlating, maar tegelijk ook een kans voor andere spelers om zich te bewijzen. De club rekent op een solide prestatie in eigen huis om met een gunstige uitgangspositie af te reizen naar Griekenland.