't Is eens iets anders... Normaal moet Pletinckx het uitleggen als het slecht loopt bij OHL: "Ik voelde de druk al"

Ewoud Pletinckx moet het meestal komen uitleggen als het niet goed gaat bij OH Leuven. De welbespraakte verdediger mocht nu eens komen nadat hij de winnende goal gemaakt had. "Dat doet wel eens deugd ja", lachte hij.

Pletinckx werd vergeten door de Dender-verdediging nadat hij eerst zelf een actie had gemaakt in de zestien met een veel te harde voorzet als eindresultaat. Die werd echter opgepikt door Schrijvers, die zijn verdediger helemaal alleen aan de tweede paal zag staan.

Druk

Een goal die goed was voor de eerste driepunter van de Leuvenaars. "Goh, eindelijk ja, want ik begon de druk toch wat te voelen. Niet dat die van bovenaf al werd uitgesproken, maar als die eerste zege zolang uitblijft, voel je dat toch binnen de groep", knikte een lachende Pletinckx.



Nochtans was het allesbehalve goed wat de twee ploegen op de mat legden. "Tegen Genk was het inderdaad wel een pak beter, maar die match verliezen we wel. Vandaag telde enkel het resultaat. Dat wil niet zeggen dat we geen mooi voetbal willen brengen. Zeker wel en daar zullen we de volgende weken ook naar streven. Tegen Standard gaan we opnieuw voor de drie punten."

Eindelijk de nul

En voor de nul te houden, want als verdediger doet dat extra deugd als je al 12 goals in vier wedstrijden hebt tegengekregen. "Dat is inderdaad enorm belangrijk", knikte Pletinckx. "Ik vond dat we als verdediging de voorbije wedstrijden ook wel goed stonden en goeie wedstrijden speelden, maar dat was er niet aan te zien in het resultaat. Zeker niet als je er eens vijf om de oren krijgt. Dus dit doet ook deugd."

Met Noë Dussenne heeft Pletinckx een nieuwe partner naast zich. Een rots in de branding. "Dat zag je meteen op training deze week. Hij heeft zoveel leiderschap en ervaring. En hij is niet beroerd om zijn mond open te trekken. Dat is een enorme aanwinst. Het komt wel goed met Leuven ja", besloot hij.