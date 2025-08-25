Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

Als enkele details nog moeten worden afgehandeld, is Nikola Stulic goed op weg om Sporting Charleroi te verlaten voor Lecce. De Servische aanvaller zou zondagavond tot een persoonlijke overeenkomst zijn gekomen met de Italiaanse club.

Dit weekend zijn de wedstrijden van Racing Genk (tegen Charleroi), Club Brugge (tegen Westerlo) en Anderlecht (tegen Gent) uitgesteld om deze drie teams de beste kans te geven om hun Europese barragewedstrijden te winnen.

Stulic afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi

Op zondag hebben Gent en Charleroi van de gelegenheid gebruik gemaakt om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen om enkele aanpassingen te testen voor de volgende speeldag. Een wedstrijd die de Buffalo's met 3-0 wonnen.

Een opvallende afwezige bij deze vriendschappelijke wedstrijd was Nikola Stulic. De Servische aanvaller van de Zebra's, die op het punt staat te vertrekken, werd gespaard om blessures te voorkomen.

Nikola Stulic nadert zijn vertrek bij Charleroi

Maar dit keer lijkt er waarschijnlijk geen afgebroken transfer te zijn voor Charleroi en Nikola Stulic, die dicht bij Lecce komt. Volgens informatie van Sudinfo zou er afgelopen zondag een mondelinge overeenkomst zijn bereikt tussen de speler en de Italiaanse club. Deze overeenkomst moet aan het begin van de week nog schriftelijk worden bevestigd.

Volgens Sudinfo moet er nog een overeenkomst tussen de clubs worden bereikt. Deze is dichtbij, maar één element zorgt voor enige onrust in de onderhandelingen. Charleroi eist tussen de 4,5 miljoen euro en 5 miljoen euro, exclusief bonussen en doorverkooppercentage. Een bedrag dat Lecce bereid zou zijn te betalen voor de 23-jarige aanvaller, maar de commissies voor tussenpersonen, waaronder de agent Fali Ramadani, verlagen het bedrag dat bij Mambourg terechtkomt.