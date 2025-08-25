Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als enkele details nog moeten worden afgehandeld, is Nikola Stulic goed op weg om Sporting Charleroi te verlaten voor Lecce. De Servische aanvaller zou zondagavond tot een persoonlijke overeenkomst zijn gekomen met de Italiaanse club.

Dit weekend zijn de wedstrijden van Racing Genk (tegen Charleroi), Club Brugge (tegen Westerlo) en Anderlecht (tegen Gent) uitgesteld om deze drie teams de beste kans te geven om hun Europese barragewedstrijden te winnen.

Stulic afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi

Op zondag hebben Gent en Charleroi van de gelegenheid gebruik gemaakt om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen om enkele aanpassingen te testen voor de volgende speeldag. Een wedstrijd die de Buffalo's met 3-0 wonnen.

Een opvallende afwezige bij deze vriendschappelijke wedstrijd was Nikola Stulic. De Servische aanvaller van de Zebra's, die op het punt staat te vertrekken, werd gespaard om blessures te voorkomen.

Nikola Stulic nadert zijn vertrek bij Charleroi

Maar dit keer lijkt er waarschijnlijk geen afgebroken transfer te zijn voor Charleroi en Nikola Stulic, die dicht bij Lecce komt. Volgens informatie van Sudinfo zou er afgelopen zondag een mondelinge overeenkomst zijn bereikt tussen de speler en de Italiaanse club. Deze overeenkomst moet aan het begin van de week nog schriftelijk worden bevestigd.

Volgens Sudinfo moet er nog een overeenkomst tussen de clubs worden bereikt. Deze is dichtbij, maar één element zorgt voor enige onrust in de onderhandelingen. Charleroi eist tussen de 4,5 miljoen euro en 5 miljoen euro, exclusief bonussen en doorverkooppercentage. Een bedrag dat Lecce bereid zou zijn te betalen voor de 23-jarige aanvaller, maar de commissies voor tussenpersonen, waaronder de agent Fali Ramadani, verlagen het bedrag dat bij Mambourg terechtkomt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent

Meer nieuws

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

11:45
Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

07:00
📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

07:30
Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

09:20
"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

11:00
📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

07:00
1
Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

09:00
Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

10:30
1
Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

08:21
Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

10:45
'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

10:00
Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

10:15
Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

09:10
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

08:00
📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

21:20
1
De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

08:10
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

05:00
📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

06:30
Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten" Reactie

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

06:00
🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

23:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

22:30
Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Reactie

Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste"

22:15
4
'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

22:30
6
Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

23:00
1
Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al" Reactie

Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al"

21:42
Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

22:00
4
Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

21:08
'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

21:40
5
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

20:30
1
📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

21:00
🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing Reactie

🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing

19:40
'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

20:15
Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen? King of Highbury King of Highbury over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak? cartman_96 cartman_96 over Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" cartman_96 cartman_96 over 'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen' cartman_96 cartman_96 over 📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af' roodwit1880 roodwit1880 over Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet jawaddedadde jawaddedadde over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' JaKu JaKu over Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar" franchi franchi over AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved