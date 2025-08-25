'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

Bij Club Brugge zou het nog wel eens spannend kunnen worden op de transfermarkt de komende weken. Als tegen Rangers de kwalificatie voor de League Phase van de Champions League wordt afgedwongen, dan moet er misschien in de breedte toch nog versterkt worden.

Romero zou nog kunnen vertrekken bij Club Brugge, terwijl Joel Ordonez mogelijk dan toch moet/zal blijven bij blauw-zwart. En dus zou Jorne Spileers het grote slachtoffer kunnen worden in de zaak.

Temeer ze nog azen op een extra versterking om in de breedte toch alweer een stevige centrale defensie te hebben - je weet nooit of er nog blessures komen dit seizoen.

🇧🇷🌟| Iago Teodoro (2005)



→ 20 | CB | Right-footed

→ Flamengo U20 | Brasileiro U20



Player Profile:

→ Intelligent game-reading

→ Quick recovery pace

→ Strong ball-playing defender

→ Physical profile

→ Leadership qualities



📌 Potential - 8/10 🌟 pic.twitter.com/06jildfQ2E — w/scout (@widescouting) August 24, 2025

Iago Teodoro staat volgens Braziliaanse media alvast op het verlanglijstje van Club Brugge. Zij willen hem graag naar Jan Breydel halen, klinkt het.

Club Brugge schiet in actie voor Iago Teodoro

Met Everton en Brentford is er wel zware buitenlandse concurrentie voor de jonge verdediger, die nog een jaar onder contract ligt bij zijn Braziliaanse club Flamengo.

Aangezien hij er niet meteen de eerste viool lijkt te kunnen spelen, zou hij openstaan voor een overstap naar Europa. Club Brugge is alvast in actie geschoten voor hem.