Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

Anderlecht lijkt stilaan alle kaarten op tafel te leggen in de aanval. Luis Vázquez, de 22-jarige Argentijnse spits, slaagt er niet in zich te vestigen als basisspeler. Met de opmars van Adriano Bertaccini - een beweeglijke aanvaller - dreigt Vázquez steeds verder buiten beeld te geraken.

Bij zijn komst van Boca Juniors betaalde Anderlecht vorig jaar zo’n 4,5 miljoen euro, maar hij kon zich nooit doorzetten. Ondanks harde inzet en enkele momenten van beterschap– zoals doelpunten in de Europa League – waren zijn positionering, finesse en beslissingsvermogen vaak onder de maat. Dat leidde al vroeg tot interne twijfels.

Intern wordt hij niet langer gezien als dé spits die de aanval moet dragen. Zijn statistieken doen twijfelen of hij ooit het speerpunt van Anderlecht kan zijn.

Met Dolberg voorin en Bertaccini die meer dynamiek brengt, lijkt Vázquez zijn kans te hebben gehad. Anderlecht heeft ook nog Cvetkovic en Dao achter de hand.

Aangeboden bij Cercle Brugge

Anderlecht bood hem intussen aan bij Cercle Brugge, weet HLN. De Vereniging bedankte echter voor de mogelijkheid. Vazquez bleek niet het profiel dat ze zochten. Daardoor blijft zijn toekomst bij Anderlecht hoogst onzeker.

Of het verre vertrek er komt, hangt af van een andere beweging: zolang Kasper Dolberg blijft, is er lange tijd geen ruimte voor Vázquez. Zijn uitgebluste rol lijkt de deur naar een vertrek open te gooien, maar concrete aanbiedingen blijven voorlopig achterwege.