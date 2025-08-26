Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"
Club Brugge verdedigt woensdag in eigen huis een 3-1 voorsprong tegen Rangers in de Champions League-play-offs. Brandon Mechele benadrukt het belang van kalmte en liet zich uit over de situatie rond Ordonez.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Rangers in de terugwedstrijd van de play-offs voor de Champions League. Blauw-zwart moet een 3-1 voorsprong van de heenwedstrijd verdedigen in eigen huis.

Brandon Mechele weet dat Club al met een been in de CL staat. "We hebben een goede uitgangspositie. Zeker onze eerste helft daar was goed. Als we zo spelen, dan komt de kwalificatie dichtbij", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Voor de club en het Belgisch voetbal zo het mooi zijn om met twee teams Champions League te spelen. Als het misloopt? Het zou een hele grote ontgoocheling zijn", gaat hij eerlijk verder.

"We gaan uit van eigen sterkte. We moeten ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Als ze op voorsprong komen, mogen we niet panikeren", aldus Mechele. Hij kreeg ook een vraag over Ordonez, die niet weg mag van Club maar wel weg wil. Hij zal waarschijnlijk niet bij de selectie zitten.

"De situatie met Ordonez? Ik praat niet minder dan anders met hem. De situatie is wat ze is. Het is jammer hoe het loopt. Hij hoort voorlopig wat minder bij de wedstrijdkern. Hij heeft keuzes gemaakt, de club ook. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Maar Spileers doet het goed, dus over Ordonez moeten we momenteel niet te veel spreken", besluit Mechele.

Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (27/08).

