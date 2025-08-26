En ineens staat Jan-Carlo Simic op vertrekken bij Anderlecht: onderhandelingen al opgestart

Anderlecht staat voor een cruciaal transferdossier: de 20-jarige centrale verdediger Jan-Carlo Simić is dezer dagen zwaar in trek. Lazio is concreet in de onderhandelingen, maar ook Roma, Fiorentina, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt volgen de situatie.

De Brusselaars hopen met de verkoop van Simic – die vorig seizoen voor ongeveer drie miljoen euro werd weggehaald bij AC Milan – een mooie plus op hun investering te realiseren. Lazio zou volgens HLN al vergevorderd zijn in de onderhandelingen met Anderlecht.

Voirig seizoen groeide Simic uit tot een vaste waarde in de verdediging. Met 35 competitiewedstrijden en drie doelpunten toonde hij zich regelmatig maar niet altijd foutloos. Zijn marktwaarde wordt nu rond de zeven à acht miljoen euro geschat.

Simic maakte indruk bij AC Milan, waar hij in december 2023 debuteerde en meteen scoorde in zijn eerste Serie A-optreden tegen Monza. Hij beschikt over internationale ervaring met zowel de Servische jeugdteams als de A-ploeg waar hij sinds 2024 al vijf caps verzamelde.

Financiële ademruimte

Ook wat zijn persoonlijkheid betreft scoort Simic punten. Hij spreekt meerdere talen, waaronder Italiaans, en toont leiderschapskwaliteiten die hem zelfs in Milaan al hielpen om zich in de A-kern te integreren.

Voor Anderlecht komt dit dossier op een cruciaal moment. De club heeft nood aan financiële ademruimte. Een aanzienlijke verkoop kan niet alleen de balans verbeteren, maar ook ruimte scheppen voor nieuwe versterking. Vooral achterin zoekt coach Hasi nog naar extra ervaring.