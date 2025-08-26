Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is laaiend enthousiast over Malick Fofana. De ex-Gent-winger blinkt uit bij Lyon en volgens Joos móét hij bij de Rode Duivels starten tijdens het WK.

Bondscoach Rudi Garcia zal deze vrijdag zijn selectie bekendmaken voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Er zouden 13 JPL-spelers bij de voorselectie zitten, maar uiteraard ook nog veel namen uit andere competities.

Malick Fofana is een Belg die in het buitenland uitblinkt. Hij doet het erg goed bij Lyon. Filip Joos is enorm onder de indruk van de winger die in het verleden bij KAA Gent speelde.

"De man die op het WK absoluut aan de aftrap moet staan in de openingswedstrijd van de Rode Duivels", zegt Joos in de Podcast 90 Minutes. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid wel worden geselecteerd door Garcia.

"Ongelooflijk. Die jongen is de nieuwe wind. Hij heeft zoveel talent. Als Lyon failliet gegaan was, zou hij absoluut opgepikt zijn in Engeland", zegt Joos nog.

"Ik begrijp ook Crystal Palace niet. Zij zitten in dezelfde constructie als Lyon. Eberechi Eze is weg bij Palace en ze kregen 60 miljoen voor hem. Dan ga je toch naar Lyon en je legt er 40 neer voor Fofana?"