KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer

Lion Lauberbach maakt nu al twee jaar uit van het Belgische voetbal. Wie de KV Mechelen-spits op de Bosuil grote kansen matig tot slecht zag afwerken, keek daar niet meer raar van op. Die dacht gewoon: dat is Lauberbach.

Denk die gemiste kansen weg en Lauberbach was misschien wel de beste man op het veld. De Duitser weegt op een verdediging, trekt gaten waar ploegmaats in kunnen duiken door verdedigers uit positie te trekken en creëert ook nog eens zijn eigen kansen. Op een gegeven moment spurtte hij haast heel Antwerp voorbij en stak hij het hele veld over.

Gelukkig voor de thuisploeg kent Daam Foulon hem. Die weet wel dat het stevig vooruitgaat eens de motor van Lauberbach aanslaat, ook al ziet het er misschien wat houterig uit. Foulon keerde nog net op tijd terug. Om maar aan te geven: Lauberbach speelde afgelopen zondag eigenlijk een dijk van een eerste helft. Was er maar niet die verdomde afwerking.



Vanderbiest tracht Lauberbach vertrouwen te geven

Volgens Vanderbiest wordt er mee aan de slag gegaan door zijn vertrouwen op te krikken op training en lukt dat met mondjesmaat. Alleen nog niet voldoende om het effect te zien in een wedstrijd. Hij moet daar als coach natuurlijk met zijn speler blijven aan werken. De realiteit is echter dit: Lauberbach is 27. Dan ga je niet ineens nog een killer worden.

Vanderbiest heeft waarschijnlijk ook gelijk als hij zegt dat een vlot scorende Lauberbach niet bij KV Mechelen zou spelen. Fredrik Hammar wilde het open laten en had zeker geen slecht woord te zeggen over Lauberbach. Hij gaat als ploegmaat niet oordelen. Aandoenlijk. 'Laubi' heeft dan ook een grote aaibaarheidsfactor binnen heel KV Mechelen.

Geen plots killerinstinct voor KVM-spits

Lauberbach gaat niet plots nog een killerinstinct aankweken. Take the good with the bad: dat prenten ze zich in Mechelen best in. Lauberbach werkt zich telkens te pletter en kan in het veldspel zo belangrijk zijn voor KVM: dat gaat de ploeg nog punten opleveren. Zijn inefficiëntie gaat de ploeg soms ook punten kosten. Dat is Lauberbach.