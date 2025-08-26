Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Bas Van den Eynden keerde na 12 jaar bij KV Mechelen terug naar Beerschot en is nu 'goalgetter' bij de eerste ploeg van 'De Ratten.' Nochtans is Van den Eynden een verdediger.

Van den Eynden speelde enkele jaren in de jeugd bij Beerschot, maar trok in 2013 naar KV Mechelen. De inmiddels 23-jarige speler is dit seizoen teruggekeerd naar het oude nest. Hij heeft weinig tijd nodig gehad om zijn stempel te drukken: hij maakte drie van de vier Beerschot-goals in de eerste drie speeldagen van de Challenger Pro League.

Patrick Goots wou in een video van Gazet van Antwerpen dan ook absoluut Van den Eynden een speciale vermelding geven. "Ik ken Bas niet persoonlijk, maar ik vind het wel straf voor een verdediger. Ik ben zelf heel mijn leven spits geweest. Als je als spits drie weken na elkaar scoort: dan voel je u echt goed. Ga maar na: het gebeurt niet zo vaak."

Van den Eynden scoort belangrijke doelpunten

Als defensief ingestelde speler moet het nog specialer zijn. "Als je dat al verdediger kunt doen... En dan nog als matchwinnaar of puntenwinnaar voor je ploeg. Als je bij een 4-0-achterstand een penalty benut, heb je ook gescoord." Dat is niet wat Van den Eynden doet. "Hij is altijd betrokken geweest bij puntengewin. Dat is ook wel heel belangrijk. Chapeau."

Beerschot, dat met een 5 op 9 aan de competitie is begonnen, kan nog wel wat extra doelpuntenproductie gebruiken. "Met de derby tegen Lierse die er gaat aankomen, moet de trainer misschien toch maar eens overwegen om hem meteen in de spits te zetten", grapt Goots. "Wie weet wat dat gaat geven." Die wedstrijd wordt zaterdagnamiddag gespeeld.

Goots heeft het vroeger zelf ook gedaan

Overigens krijgt Goots nog de vraag of hij zelf ooit drie weken na elkaar scoorde. "Zeker en vast. En meer ook. Het is toch een unicum voor een spits om wekelijks te scoren, maar als je dat als verdediger doet in het begin van de competitie: chapeau voor Bas."