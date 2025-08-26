Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Royal Antwerp FC en KV Mechelen waren tot voor dit weekend beiden ongeslagen. Nu is enkel Antwerp dat nog, na een knappe 2-1 zege. Met dank - alweer - aan Doumbia, die met een knap doelpunt uitpakte.

Een absolute raket van heel erg ver was het van Mahamadou Doumbia tegen KV Mechelen. Tien minuten voor tijd wist hij zo voor de winning goal te zorgen voor Antwerp, goed voor 9 op 15 en de sprong over De Kakkers in het klassement.

Drie knappe punten voor Antwerp

De traptechniek van Doumbia is dan ook weergaloos. Volgens Peter Vandenbempt zijn zelfs zijn strafschoppen sensationeel. De analist van de radio vond ook de uitleg van de speler zelf goed.

Die had gezegd dat zijn team al een tijdje niet meer op goal had getrapt en dat dat mede de reden was om het eens heel snel van heel ver te proberen. Misschien was het de enige manier?

Ergernis bij ploegmaats en supporters voor Doumbia soms, maar ...

"Er zijn momenten geweest dat iedereen vol ergernis is voor zijn trapdrang die hij soms heeft, zelfs ploegmaats en de eigen supporters. Maar dat moet je er dan bijnemen", klinkt het in Vandenbempt.

"Het zijn drie gouden punten voor Antwerp en met de verkoop van Balikwisha en Lammens die eraan zit te komen is het een goede zomer geweest voor hen."