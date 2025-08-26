Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2858

Royal Antwerp FC en KV Mechelen waren tot voor dit weekend beiden ongeslagen. Nu is enkel Antwerp dat nog, na een knappe 2-1 zege. Met dank - alweer - aan Doumbia, die met een knap doelpunt uitpakte.

Een absolute raket van heel erg ver was het van Mahamadou Doumbia tegen KV Mechelen. Tien minuten voor tijd wist hij zo voor de winning goal te zorgen voor Antwerp, goed voor 9 op 15 en de sprong over De Kakkers in het klassement.

Drie knappe punten voor Antwerp

De traptechniek van Doumbia is dan ook weergaloos. Volgens Peter Vandenbempt zijn zelfs zijn strafschoppen sensationeel. De analist van de radio vond ook de uitleg van de speler zelf goed.

Die had gezegd dat zijn team al een tijdje niet meer op goal had getrapt en dat dat mede de reden was om het eens heel snel van heel ver te proberen. Misschien was het de enige manier?

Ergernis bij ploegmaats en supporters voor Doumbia soms, maar ...

"Er zijn momenten geweest dat iedereen vol ergernis is voor zijn trapdrang die hij soms heeft, zelfs ploegmaats en de eigen supporters. Maar dat moet je er dan bijnemen", klinkt het in Vandenbempt.

"Het zijn drie gouden punten voor Antwerp en met de verkoop van Balikwisha en Lammens die eraan zit te komen is het een goede zomer geweest voor hen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Mahamadou Doumbia

Meer nieuws

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare - Stassin - Lammens

19:30
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
1
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20
Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

18:00
Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
14
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

16:30
1
KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer Opinie

KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer

15:15
KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

16:00
De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

15:45
12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

15:30
Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

15:00
Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

14:00
1
"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

14:20
Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

13:30
Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

12:30
1
Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

13:00
14
Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

12:40
Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

11:30
66
In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

12:00
Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

12:20
3
Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

Serie A-club laat van zich horen over de transfer van Charleroi-sterkhouder Nikola Stulic

11:15
Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

Het grote enigma van KV Mechelen: "Moest hij dat hebben, zat hij nu bij Napoli"

10:30
3
Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen

11:00
2
Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

10:00
📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

📷 Dit is de zeven jaar oudere rapster die het hart van Lamine Yamal veroverde

09:30
Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

07:40
Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

Wie is Kaye Furo, de 18-jarige die de voorkeur krijgt op Gustaf Nilsson bij Club Brugge?

09:00
10
Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

08:40
29

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille dbr1609 dbr1609 over Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..." Lucky Nilis Lucky Nilis over Wordt het dan deze Europese topper voor Tolu? Alternatief voor zijn goeie vriend die transfer in het water zag vallen Eldonte Eldonte over Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club' -URKO -URKO over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil rinus michels rinus michels over Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen rinus michels rinus michels over Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved