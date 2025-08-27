38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

Jamie Vardy, de 38-jarige voormalige Leicester City-spits, staat naar verluidt in gesprek met het pas gepromoveerde Cremonese over een verrassende transfer naar Italië. De Engelsman is sinds het einde van zijn contract bij Leicester deze zomer op zoek naar een nieuwe club.

Aanvankelijk werd gedacht dat Vardy, zoals veel spelers aan het einde van hun carrière, de overstap naar de MLS zou maken. Verschillende Europese clubs toonden echter interesse, waaronder Celtic, Rangers en Everton. Recent leek Napoli ook een optie, na een blessure van Romelu Lukaku.

De kans op Napoli is nu afgenomen, nu de Italiaanse topclub dicht bij de komst van Rasmus Hojlund van Manchester United staat. Hierdoor wordt een overstap naar Cremonese steeds concreter.

Een avontuur

Cremonese, dat vorige maand indruk maakte met een 2-1-zege op AC Milan in hun openingswedstrijd van het Serie A-seizoen, ziet in Vardy een belangrijke aanvallende versterking. Trainer Davide Nicola is enthousiast over de mogelijkheid om de ervaren spits aan te trekken.

Vardy scoorde in 500 wedstrijden voor Leicester meer dan 200 keer en moet nu beslissen of hij kiest voor een club die zijn Europese ambities kan waarmaken, of het avontuur aangaat bij een kleiner team in Italië.

Een overstap naar Italië zou Vardy volgen in de voetsporen van andere Britse sterren die schitterden in Serie A, zoals Fikayo Tomori, Billy Gilmour en Scott McTominay. Het biedt hem ook een uitweg uit de Britse media-aandacht en een nieuwe uitdaging in zijn carrière.