KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

Noah Adedeji-Sternberg stond de voorbije weken en maanden in de belangstelling van verschillende buitenlandse topclubs. Nu is de beslissing gevallen: hij blijft bij Genk.

"KRC Genk en Noah Adedeji-Sternberg gaan samen de toekomst in. Onze 20-jarige flankaanvaller heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2028. Ondanks concrete internationale interesse kiest Noah bewust voor blauw & wit", aldus Genk op haar webstek.

Interesse van topclubs, maar Sternberg is duidelijk

Sinds zijn komst van Borussia Mönchengladbach in 2023 ontpopte Noah zich razendsnel tot één van de blikvangers van Jong Genk. Met zijn explosiviteit en flair dribbelde hij zich afgelopen seizoen naar het eerste elftal, waar hij al meteen indruk maakte met flukse invalbeurten, goals én assists.

Dat leverde ook interesse op van buitenlandse (top)clubs, maar de beslissing is nu dus gevallen om gewoon bij Genk te blijven de komende drie seizoenen.

Genkie blijft gewoon in Limburg

“Noah heeft zich de afgelopen seizoenen enorm ontwikkeld en we geloven sterk dat hij nog niet aan zijn plafond zit. Hij koppelt techniek aan rendement en past perfect binnen onze voetbalfilosofie. Het maakt ons trots dat hij, ondanks buitenlandse interesse, resoluut kiest om zijn verhaal bij KRC Genk verder te schrijven", is Dimitri De Condé in de wolken.

“Ik heb bij KRC Genk mijn eerste stappen in het profvoetbal gezet en ben hier doorgegroeid tot de A-kern. Op dit moment kan ik nergens beter zitten. Ik wil de komende seizoenen alles geven voor onze club en onze kleuren”, vult Noah zelf aan.