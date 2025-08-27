Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

Lazare Amani is op zoek naar een uitweg bij Union. Na zonder succes te zijn uitgeleend aan Standard, trekt de Ivoriaanse middenvelder nu de aandacht van Hull City en Monza.

Lazare Amani ziet de toekomst onduidelijk worden aan de kant van Union Saint-Gilloise. De 27-jarige Ivoriaanse middenvelder, vorig seizoen uitgeleend aan Standard, wist niet te overtuigen. Terug in Brussel maakt hij geen deel meer uit van de plannen van Sebastien Pocognoli.

In januari stuurde Union hem naar Standard om speeltijd op te doen. Vandaag wordt de speler als ongewenst beschouwd. Een lastige situatie voor een voetballer die nog tot 2027 onder contract staat bij Union.

Twee opties voor Amani

Volgens Africafoot houden twee clubs zijn situatie nauwlettend in de gaten. In Engeland toont Hull City interesse, terwijl in Italië AC Monza tot de gegadigden behoort. Dit zijn kansen die zijn carrière nieuw leven kunnen inblazen.

Volgens Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op ongeveer drie miljoen euro. Amani behoudt een zekere waarde. Hij won de Afrika Cup met Ivoorkust in 2024.

Het is moeilijk te zeggen waar Amani weer aan de bak zal komen. Wat wel bekend is, is dat hij niet zal spelen als hij besluit te blijven.