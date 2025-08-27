Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?
Word fan van Union SG! 310

Lazare Amani is op zoek naar een uitweg bij Union. Na zonder succes te zijn uitgeleend aan Standard, trekt de Ivoriaanse middenvelder nu de aandacht van Hull City en Monza.

Lazare Amani ziet de toekomst onduidelijk worden aan de kant van Union Saint-Gilloise. De 27-jarige Ivoriaanse middenvelder, vorig seizoen uitgeleend aan Standard, wist niet te overtuigen. Terug in Brussel maakt hij geen deel meer uit van de plannen van Sebastien Pocognoli.

In januari stuurde Union hem naar Standard om speeltijd op te doen. Vandaag wordt de speler als ongewenst beschouwd. Een lastige situatie voor een voetballer die nog tot 2027 onder contract staat bij Union.

Twee opties voor Amani 

Volgens Africafoot houden twee clubs zijn situatie nauwlettend in de gaten. In Engeland toont Hull City interesse, terwijl in Italië AC Monza tot de gegadigden behoort. Dit zijn kansen die zijn carrière nieuw leven kunnen inblazen.

Volgens Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op ongeveer drie miljoen euro. Amani behoudt een zekere waarde. Hij won de Afrika Cup met Ivoorkust in 2024.

Het is moeilijk te zeggen waar Amani weer aan de bak zal komen. Wat wel bekend is, is dat hij niet zal spelen als hij besluit te blijven.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Jean Thierry Lazare Amani

Meer nieuws

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

22:30
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

22:48
Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

22:00
Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

22:40
Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

21:40
Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

20:40
2
Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

21:00
2
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
2
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
3
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
1
Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League Reactie

Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League

00:00
1
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

17:20
'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

18:00
Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

17:30
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

17:00
1
Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

16:30
Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

15:30
1
Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

16:00
Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

15:00
1
Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

14:30
8
'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

14:00
9
🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

13:45
Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

14:20
23
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
14
Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

11:40
18
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
5
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
8
Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

12:40
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" SeniorClub SeniorClub over Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk) FCBalto FCBalto over Club Brugge - Rangers FC: 6-0 SeniorClub SeniorClub over Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots SeniorClub SeniorClub over Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League Vital Verheyen Vital Verheyen over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Vital Verheyen Vital Verheyen over Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene LordJozef LordJozef over Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop Artevelde Artevelde over 'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved