Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Het is officieel sinds woensdagochtend: Vincent Euvrard is de nieuwe coach van Standard. De voormalige coach van Dender komt alleen aan in Sclessin, zoals Mircea Rednic en zijn voorgangers, wat vragen oproept.

Standard wilde reageren voordat het te laat was. Enkele dagen na de zware nederlaag tegen Cercle Brugge is Mircea Rednic niet langer de coach van de Rouches. Vincent Euvrard, voormalig coach van Dender, vervangt hem op de bank.

Met ervaring bij OHL, RWDM en Zulte Waregem, waar hij succesvolle passages kende, zal hij er al zijn op zondag. Dan reist Standard richting OHL.

Euvrard zonder zijn staf, zoals Rednic, Leko en Hoefkens

Een bank die Vincent Euvrard alleen betreedt, aangezien Frédéric Stilmant en Steve Colpaert bij Dender blijven, waar de naam van Timmy Simons circuleert als mogelijke vervanger van Euvrard.

Mircea Rednic kwam ook alleen aan bij zijn terugkeer bij de Rouches. De directie van Standard wilde Jose Jeunechamps en Gunter Vandenbroeck in de staf houden. In januari 2024 kwam Ivan Leko ook alleen aan in Sclessin. Voor hem arriveerde Carl Hoefkens met Bernd Thijs, José Jeunechamps en Yaya Touré, een staf die hij ook niet zelf had gekozen.

Een fenomeen dat de vele recente trainerswissels bij Standard kan verklaren (Vincent Euvrard wordt de vijfde coach in twee jaar tijd op de bank bij de Rouches). Een hoofdcoach kan zich soms geïsoleerd voelen wanneer hij zonder zijn staf aankomt bij een nieuwe club, een situatie die Euvrard bij Standard zal moeten vermijden.

