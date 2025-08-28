Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op
De spanningen tussen de supporters van RWDM en clubeigenaar John Textor blijven hoog oplopen. De club uit Molenbeek heeft haar achterban gevraagd om geen spandoeken meer te tonen die gericht zijn tegen de directie, een maatregel die bij veel fans in het verkeerde keelgat schiet.

De breuk in vertrouwen ontstond na de mislukte rebranding, waarbij RWDM plots werd omgedoopt tot Daring Brussels. Ondanks het terugdraaien van die beslissing, bleef de woede groot. Sinds de start van het seizoen duiken er geregeld “Textor out”-spandoeken op in het stadion.

Volgens de supporters werden die spandoeken tegen Lommel nog zonder problemen getoond, maar bij andere duels, zoals tegen Lokeren, werden ze al bij de ingang in beslag genomen. “Het waren geen beledigende doeken, enkel de uiting van een mening”, klinkt het bij de fanclubs.

Alle spandoeken moeten eerst voorgelegd worden

De club stuurde daarop een charter naar de supportersgroepen. Daarin staat dat de inhoud van elk spandoek uiterlijk op woensdag vóór een wedstrijd ter goedkeuring moet worden doorgestuurd. Bij overtreding riskeren fans zelfs een proces-verbaal of boete.

Supporters reageren furieus en vragen om een andere aanpak. “Het clubbestuur gaat veel te ver. In plaats van vertrouwen te herstellen, worden regels opgelegd die enkel tot meer frustratie leiden”, klinkt het. De supportersfederatie dringt aan op “duidelijke communicatie, respect voor vrije meningsuiting en onmiddellijke herziening van de regels”.

RWDM zelf stelt dat er niets is veranderd aan het reglement dat al sinds vorig seizoen geldt. Wel kondigt de club aan dat CEO Maxime Vossen voor de volgende thuismatch tegen Seraing in gesprek zal gaan met een delegatie van supporters, in de hoop de gemoederen te bedaren.

