Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

Hij zoekt samen met zijn ploegmaten naar zege nummer vier: Mohamed Fofana is één van de uitblinkers tijdens het seizoensbegin van KV Kortrijk. "Ik ben de coach zeer dankbaar", klinkt het bij de jonge verdediger.

Komende vrijdag maakt KV Kortrijk jacht op een vierde opeenvolgende zege. Het ontvangt in het eigen Guldensporenstadion het nog ongeslagen Francs Borains in wat een spannende en aangename wedstrijd belooft te worden.

Er zijn wel een aantal jongens die uitblinken bij de fiere leider in de Challenger Pro League. Maar de meest verrassende is misschien wel Mohamed Fofana. De amper 19-jarige verdediger is de jongste twee wedstrijden basisspeler en doet dat met verve.



Mohamed Fofana scoort punten

Fofana vervangt de geblesseerde Gilles Dewaele, toch iemand met de nodige ervaring, en scoort punten in zijn eerste weken. "Ik ben de coach zeer dankbaar voor deze kans", vertelt de Ivoriaan in een interview met Het Laatste Nieuws.

In januari van dit jaar kwam Fofana over van Gambinos Stars uit Gambia en breekt dit seizoen door in de Challenger Pro League: "Mijn familie is trots op mij en daar doe ik het voor."

Met Francs Borains wacht een stevige tegenstander komende vrijdag. Daarna gaat ook onze tweede klasse even in internationale pauze. Op 12 september herbegint de Challenger Pro League met Lokeren - Lierse en RSCA Futures - Beerschot.