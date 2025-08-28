Analyse Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De competitiestart van Zulte Waregem is niet meteen heel erg sterk te noemen. Met 4 op 15 zitten ze in de buik van het klassement. Wat mogen we de komende weken van Essevee verwachten?

Met 4 op 15 heeft het team momenteel de twaalfde plaats te strikken in het klassement, maar Westerlo en Charleroi hebben wel nog een wedstrijd tegoed. 

Essevee was nochtans heel vroeg aan de voorbereiding op het seizoen begonnen om er meteen te staan. Toegegeven: het programma was loodzwaar, met onder meer Anderlecht en Club Brugge in de eerste vijf speeldagen en met STVV en Mechelen kregen ze ploegen met vroege topvorm voorgeschoteld.

Zulte Waregem heeft niets te verliezen in Genk

Voor de interlandbreak wacht ook nog eens een duel op bezoek bij KRC Genk, ook niet van de poes. "Daar hebben we niets te verliezen." Na de interlandbreak is het thuis tegen OH Leuven alle hens aan dek. 

Defensief staat het allemaal verre van slecht, maar aanvallend gezien heeft Zulte Waregem in de eerste vijf speeldagen wel nog niet héél veel laten zien. Ze scoorden drie keer op Anderlecht, maar dat kwam niet voort uit een karrenvracht kansen.

Saai voetbal?

Tegen Mechelen was het moeizaam, tegen STVV en Club Brugge waren er ook nauwelijks kansen voor Zulte Waregem en werd vooral aan verdedigen gedacht. Een puntje pakken heeft soms ook zijn waarde, dat wel.

“Wij hadden defensief controle, maar offensief brachten we weinig", zag ook coach Sven Vandenbroeck. "En op details slikken we te makkelijk tegendoelpunten. Het spel maken is moeilijk voor ons. Je zal nog vaker saai voetbal van ons mogen verwachten", gaf hij aan voor Het Nieuwsblad.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (31/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zulte Waregem

Meer nieuws

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
3
Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

22:00
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
3
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
2
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
2
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
39
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
2
Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

10:10
2
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
5
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
9
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
14
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
8
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
4
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
26
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
6
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out Dirk1897 Dirk1897 over Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus filip.dhose filip.dhose over Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender Eldonte Eldonte over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Bork Bork over Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt Dostojewski Dostojewski over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' Venom#13 Venom#13 over KRC Genk - Lech Poznan: 1-2 Fan1880 Fan1880 over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved