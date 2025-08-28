Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

De competitiestart van Zulte Waregem is niet meteen heel erg sterk te noemen. Met 4 op 15 zitten ze in de buik van het klassement. Wat mogen we de komende weken van Essevee verwachten?

Met 4 op 15 heeft het team momenteel de twaalfde plaats te strikken in het klassement, maar Westerlo en Charleroi hebben wel nog een wedstrijd tegoed.

Essevee was nochtans heel vroeg aan de voorbereiding op het seizoen begonnen om er meteen te staan. Toegegeven: het programma was loodzwaar, met onder meer Anderlecht en Club Brugge in de eerste vijf speeldagen en met STVV en Mechelen kregen ze ploegen met vroege topvorm voorgeschoteld.

Zulte Waregem heeft niets te verliezen in Genk

Voor de interlandbreak wacht ook nog eens een duel op bezoek bij KRC Genk, ook niet van de poes. "Daar hebben we niets te verliezen." Na de interlandbreak is het thuis tegen OH Leuven alle hens aan dek.

Defensief staat het allemaal verre van slecht, maar aanvallend gezien heeft Zulte Waregem in de eerste vijf speeldagen wel nog niet héél veel laten zien. Ze scoorden drie keer op Anderlecht, maar dat kwam niet voort uit een karrenvracht kansen.

Saai voetbal?

Tegen Mechelen was het moeizaam, tegen STVV en Club Brugge waren er ook nauwelijks kansen voor Zulte Waregem en werd vooral aan verdedigen gedacht. Een puntje pakken heeft soms ook zijn waarde, dat wel.

“Wij hadden defensief controle, maar offensief brachten we weinig", zag ook coach Sven Vandenbroeck. "En op details slikken we te makkelijk tegendoelpunten. Het spel maken is moeilijk voor ons. Je zal nog vaker saai voetbal van ons mogen verwachten", gaf hij aan voor Het Nieuwsblad.