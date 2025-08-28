KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk gaat komende vrijdag op zoek naar een vierde overwinning in evenveel Challenger Pro League-wedstrijden. De ploeg van Michiel Jonckheere hoopt de goede start door te trekken in de thuiswedstrijd tegen Francs Borains.

Voorlopig is de nieuwe weg die wordt bewandeld één zonder oneffenheden, want KV Kortrijk staat helemaal bovenaan het klassement in onze tweede voetbalafdeling. Een leidersplaats die het wel moet delen met SK Beveren.

Na zeges tegen RSCA Futures, Lierse en Olympic Charleroi, wacht met Francs Borains een nieuwe tegenstander voor Kortrijk in hun zoektocht naar promotie richting de Jupiler Pro League.

Voorafgaand aan die wedstrijd sprak Jonckheere op zijn persconferentie met de aanwezige pers. Hij is op zijn hoede voor de tegenstander van komende vrijdag en weet dat het een ploeg is die de West-Vlamingen pijn kan doen.

Respect voor Francs Borains

"Francs Borains is kwalitatief gezien de moeilijkste ploeg die we tot hiertoe al kregen voorgezet. Ze spelen goed voetbal, zorgen voor goede beweging aan de bal en gaan uit van hun eigen sterkte", aldus Jonckheere over het team van Igor De Camargo.

"Ik zag ze al een paar keer spelen en ze brengen goed voetbal, maar uiteraard gaan we uit van eigen sterkte", gaat Jonckheere verder. Het wordt hoe dan ook een interessant duel tussen twee teams die dit seizoen nog niet verloren.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Kortrijk - Francs Borains live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (29/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Francs Borains
Michiel Jonckheere

Meer nieuws

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
5
SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

08:50
1
Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

09:00
Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

08:40
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

08:15
Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

08:20
6
Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

08:00
Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

07:40
3
Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

07:20
7
Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

07:00
4
Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

06:30
1
De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening

De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening

06:00
Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

22:40
1
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

22:48
Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

23:00
Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

22:30
Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

22:00
2
Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

21:40
Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

21:00
2
Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

20:40
2
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
2
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
3
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
4
Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League Reactie

Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League

00:00
12
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

18:00
Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

17:30
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40
Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

17:20
KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
KV Kortrijk KV Kortrijk 29/08 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 29/08 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 30/08 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 30/08 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 30/08 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 30/08 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 30/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31/08 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser! FCBalto FCBalto over Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter" Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" DJAMBO DJAMBO over Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard FCB vo altijd FCB vo altijd over Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League DJAMBO DJAMBO over Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen TIGERMANIA TIGERMANIA over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" TIGERMANIA TIGERMANIA over Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans" trivece trivece over SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag FCBalto FCBalto over AEK Athene - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved