KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk gaat komende vrijdag op zoek naar een vierde overwinning in evenveel Challenger Pro League-wedstrijden. De ploeg van Michiel Jonckheere hoopt de goede start door te trekken in de thuiswedstrijd tegen Francs Borains.

Voorlopig is de nieuwe weg die wordt bewandeld één zonder oneffenheden, want KV Kortrijk staat helemaal bovenaan het klassement in onze tweede voetbalafdeling. Een leidersplaats die het wel moet delen met SK Beveren.

Na zeges tegen RSCA Futures, Lierse en Olympic Charleroi, wacht met Francs Borains een nieuwe tegenstander voor Kortrijk in hun zoektocht naar promotie richting de Jupiler Pro League.

Voorafgaand aan die wedstrijd sprak Jonckheere op zijn persconferentie met de aanwezige pers. Hij is op zijn hoede voor de tegenstander van komende vrijdag en weet dat het een ploeg is die de West-Vlamingen pijn kan doen.

Respect voor Francs Borains

"Francs Borains is kwalitatief gezien de moeilijkste ploeg die we tot hiertoe al kregen voorgezet. Ze spelen goed voetbal, zorgen voor goede beweging aan de bal en gaan uit van hun eigen sterkte", aldus Jonckheere over het team van Igor De Camargo.

"Ik zag ze al een paar keer spelen en ze brengen goed voetbal, maar uiteraard gaan we uit van eigen sterkte", gaat Jonckheere verder. Het wordt hoe dan ook een interessant duel tussen twee teams die dit seizoen nog niet verloren.