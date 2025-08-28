OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

Ismaël Kandouss begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De 27-jarige verdediger heeft een contract getekend bij RS Berkane, de Marokkaanse kampioen van vorig seizoen. Het gaat om een definitieve transfer.

Voor Kandouss is dit een terugkeer naar zijn vaderland. Afgelopen seizoen werd hij al uitgeleend aan Al-Orobah in Saudi-Arabië, maar nu kiest hij voor een avontuur in Marokko zelf.

De verdediger bracht het grootste deel van zijn Belgische periode door bij Union SG, alvorens in de zomer van 2023 de overstap naar KAA Gent te maken. Daar speelde hij zich snel in de basis.

In zijn eerste seizoen bij Gent was Kandouss een vaste waarde in de driemansverdediging. Hij kwam in totaal 51 keer in actie voor blauw-wit en scoorde twee keer.

Daarna ging het echter bergaf. Na enkele niet overtuigende prestaties verdween hij uit de basis en later zelfs uit de selectie. Het was duidelijk dat Gent niet meer rekende op de verdediger.

Bij RS Berkane zal hij zowel in de competitie als mogelijk in continentale wedstrijden een sleutelrol moeten spelen. Voor Kandouss biedt dit de kans om zijn carrière een nieuwe impuls te geven.