Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

STVV-trainer Wouter Vrancken kreeg deze week te maken met een persoonlijke tragedie: zijn moeder, Rita, is overleden. De club maakte het nieuws bekend met diepe droefheid.

Voetbalkrant.com betuigt in deze moeilijke periode zijn oprechte medeleven aan Vrancken en zijn familie. We hopen dat hij de steun vindt om deze zware periode door te komen.

Sportief gezien kent Vrancken een droomstart bij STVV. De Kanaries staan met 13 punten uit vijf wedstrijden helemaal bovenaan het klassement en tonen zich dit seizoen bijzonder competitief.

Morgen wacht al een nieuwe uitdaging: STVV reist naar Cercle Brugge voor een belangrijke uitwedstrijd.

Voetbalkrant.com wenst Wouter Vrancken, zijn familie en het hele STVV-elftal veel sterkte en moed. Onze gedachten zijn bij hen.

Het is nog niet bekend of Vrancken morgen ook aan de zijlijn zal staan voor de match tegen Cercle.