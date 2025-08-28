"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League
Foto: © photonews
Union en Club Brugge zullen België vertegenwoordigen in de Champions League. In afwachting van de loting, donderdagavond om 18u, droomt Anouar Aït El Hadj ervan om tegen de grootste clubs te spelen.

Union staat op het punt een historisch moment te beleven. De landskampioen mag zich opmaken voor spraakmakende affiches tegen de grootste clubs van Europa en was rechtstreeks gekwalificeerd voor de Champions League.

Club Brugge moest wel nog knokken om zijn ticket te bemachtigen. Na een spannende derde voorronde en wat minder spannende play-offs, hebben ook de Bruggelingen hun plek veiliggesteld. Twee Belgische clubs op het kampioenenbal, dat is een situatie die niet meer is voorgekomen sinds het seizoen 2019-2020, toen Genk en Club ons land vertegenwoordigden.

Dromen van Barcelona en Real Madrid

Aanvallende middenvelder Anouar Aït El Hadj van Union deelde zijn wensen voor de loting met de RTBF. "Ik ben fan van Barelona, dus ik zou daar graag spelen, maar ook tegen Real Madrid spelen als Barça-supporter lijkt me fantastisch. En dan tegen clubs met een geweldige sfeer zoals Benfica, Marseille, Galatasaray, Athletic Bilbao... En Ajax ook: We willen revanche voor vorig jaar."

El Hadj droomt duidelijk van mooie affiches: "De Champions League is een ander niveau dan de Europa League. We willen ons uiterste best doen en onze supporters trots maken. We zijn klaar voor de uitdaging, zelfs als we weten dat we geen fouten mogen maken," voegde hij eraan toe.

Komt Barcelona naar ons land? Of kijkt één van onze twee ploegen in de ogen van pakweg Liverpool? Donderdagavond om 18 uur, in Monaco, zal de loting de tegenstanders van Union Saint-Gilloise en Club Brugge onthullen. 

Union SG
Anouar Ait El Hadj

