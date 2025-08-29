Cercle Brugge haalt jonge verdediger in huis, al zal die eerst mogen rijpen bij beloftenelftal

Cercle Brugge heeft een nieuwe verdediger in huis gehaald. Ibrahim Kalil Sy is een jonge Ivoriaan die na een succesvolle proefperiode een contract tekent voor drie seizoenen. Hij mag eerst nog wat rijpen bij het beloftenelftal.

Op vrijdagavond zal Cercle Brugge in eigen huis op zoek gaan naar een derde opeenvolgende overwinning. Dat doet het tegen Sint-Truiden, de fiere leider in onze vaderlandse voetbalcompetitie.

Naast het sportieve, blijft Cercle ook speuren naar versterking en verbreding van de spelerskern. Zo heeft het op vrijdag de komst van een nieuwe verdediger aangekondigd. Ibrahim Kalil Sy maakt de overstap van het Marokkaanse Premier Art.

Contract van drie seizoenen

De club heeft dat nieuws zelf aangekondigd. Sy tekent een contract voor drie seizoenen. Er is ook een optie om de overeenkomst te verlengen met een vierde seizoen. Na een succesvolle proefperiode heeft Sy dus een definitieve overeenkomst te pakken.

De 18-jarige verdediger zal aanvankelijk vooral ervaring moeten opdoen bij het beloftenelftal. Dat speelt in de hoogste amateurafdeling en staat aan het begin de competitiestart. Ook zij komen vrijdagavond in actie, tegen de beloften van Oud-Heverlee Leuven.

Of Sy meteen in de basis zal staan tegen het tweede elftal van OHL, valt nog af te wachten. Cercle eindigde vorig seizoen met 53 tegendoelpunten, de derde slechtste defensie van de reeks. Benieuwd of Sy dat probleem zal kunnen verhelpen.