Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

Sacha Boey zit niet in de selectie van Rudi Garcia. De bondscoach legde tijdens zijn persconferentie uit waarom dat niet het geval was.

In juni werd Sacha Boey genoemd als een mogelijke Rode Duivel. In een uitzending op LN24 onthulde transferjournalist Sacha Tavolieri dat de rechtsachter een optie zou kunnen zijn voor België.

De transferexpert meldde dat de entourage van de speler contact had opgenomen met de voetbalbond en open stond voor het idee om de Rode Duivels te vervoegen. Hoewel hij tot nu toe alleen voor de Franse jeugdteams heeft gespeeld kon hij doordat zijn moeder Belgische is België vertegenwoordigen.



Lees ook... Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert

Donderdag werd hij echter niet opgenomen in de selectie van Rudi Garcia. De Franse coach werd hierover ondervraagd tijdens een persconferentie en temperde de verwachtingen.

"Hij is niet selecteerbaar"

"Je zou deze vraag aan Vincent Mannaert moeten stellen, maar er zijn spelers met dubbele nationaliteit die geen Belgen zijn, of niet administratief. Sacha is niet selecteerbaar, dus we kunnen niet over hem praten," verduidelijkte hij.

Betekent deze verklaring van Rudi Garcia dat het dossier Sacha Boey definitief gesloten is? Alleen de toekomst zal het uitwijzen, maar op dit moment lijkt een selectie van de speler van Bayern ver weg.