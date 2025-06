'Belgische voetbalbond wil nieuwe Rode Duivel van Frankrijk afsnoepen'

Opvallend nieuws van transferjournalist Sacha Tavolieri. De Belgische voetbalbond wil Sacha Boey Rode Duivel maken.

Sacha Boey, de 24-jarige rechtsachter van Bayern München, zou binnenkort wel eens een opvallende naam kunnen zijn op het blad van bondscoach Rudi Garcia. Volgens journalist Sacha Tavolieri wordt er binnen de Belgische voetbalbond serieus nagedacht over een selectie van Boey voor de Rode Duivels.

Boey, geboren in Montreuil (Frankrijk) maar van Kameroens-Belgische afkomst, speelde in het verleden voor de Franse U21, maar kwam nog niet uit voor een A-ploeg in een officiële wedstrijd. Via zijn moeder zou hij ook in aanmerking komen voor een Belgisch paspoort.

Daardoor blijft hij selecteerbaar door een ander land. Zijn recente prestaties bij Bayern München, waar hij sinds januari 2024 onder contract staat, hebben indruk gemaakt. Ondanks blessureleed wist hij zich in de kijker te spelen met zijn snelheid, duelkracht en aanvallende impulsen vanaf de rechterflank.

Sacha Boey kan Rode Duivel worden

De Belgische nationale ploeg is al langer op zoek naar versterking op de rechtsachterpositie, en Boey zou met zijn profiel een directe concurrent kunnen worden voor spelers als Timothy Castagne en Alexis Saelemaekers.

De keuze ligt nu bij Boey zelf: kiest hij voor Frankrijk, waar de concurrentie moordend is, of grijpt hij de kans om bij de Rode Duivels een sleutelrol te spelen?