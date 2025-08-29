Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Alhoewel CEO Bob Madou onlangs nog benadrukte dat Club Brugge met de huidige kern de Champions League wil spelen, lijkt een vertrek van verdediger Joël Ordoñez onvermijdelijk. De Ecuadoraanse verdediger blijft bij zijn standpunt dat hij naar Marseille wil.

Ordoñez dringt aan op een overgang naar Olympique Marseille. Ondanks interesse van clubs uit de Premier League, waaronder Crystal Palace, heeft hij die opties resoluut afgewezen. Zijn prioriteit ligt bij het spelen in het Vélodrome, onder leiding van coach Roberto De Zerbi, schrijft transferexpert Sacha Tavolieri.

De wil van Ordoñez om naar Frankrijk te trekken is opvallend sterk. Hij lijkt vastberaden om zijn toekomst te verbinden aan Marseille, wat de druk op Club Brugge verhoogt om snel tot een oplossing te komen.



Lees ook... Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Er wordt nog steeds gesproken

Er wordt nog steeds gesproken tussen beide clubs, maar Club heeft zijn standpunt ook al duidelijk gemaakt. Wie doet er als eerste water bij de wijn?

Voor Club Brugge betekent dit dat ze moeten kiezen tussen vasthouden aan een speler zonder motivatie of toch meewerken aan een transfer die financieel aantrekkelijk kan zijn. Al zijn er bedenkingen bij de financiële slagkracht van de Fransen op dit moment.

Met alle ogen gericht op de komende dagen wordt duidelijk of Ordoñez binnenkort de rangen verruilt voor Marseille — of dat blauw-zwart vasthoudt aan zijn verdediger.