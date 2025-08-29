Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

Vanavond kwamen de twee leiders in de Challenger Pro League in actie. Maar hoe brachten ze het er allebei vanaf op de vierde speeldag?

Dit weekend wordt de vierde speeldag van de Challenger Pro League afgewerkt. Na drie speeldagen stonden enkel KV Kortrijk en SK Beveren nog met het maximum der punten achter hun naam.

Dat deden ze allebei met straffe cijfers. Beveren kreeg nog geen enkel doelpunt tegen, terwijl KV Kortrijk al zeven keer wist te scoren in de eerste drie matchen.



Opnieuw Ambrose

KV Kortrijk kende tegen Francs Borains een droomstart. Al na drie minuten ging de bal op de stip. Topschutter Ambrose werkte die keurig af. Zijn vijfde goal al van dit seizoen. Boris Lambert zorgde vijf minuten voor tijd voor de geruststellende 2-0.

SK Beveren gaf dan weer Jong Genk partij. Beide ploegen dwongen hun kansen af, maar in de eerste helft werd door geen van de twee ploegen gescoord.

Ongeslagen

In de tweede helft was het dan toch prijs voor Beveren. Het was Bruno Godeau die het doelpunt voor zijn rekening nam. Lennert Martens maakte er nauwelijks vijf minuten later al 2-0 van. Margaritha scoorde een derde goal voor Beveren. En zo blijven beide leiders ook na de vierde speeldag ongeslagen in de Challenger Pro League.